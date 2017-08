El secretario del ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, descartó riesgos de que se presenten más demandas contra el municipio por terrenos del Parque Metropolitano de León.

Una vez que se concretó la firma de convenio de transacción de terrenos con el empresario Oscar Ramírez, no se prevé que surjan más demandas de parte de otros propietarios de predios, refirió.

En los primeros días de la siguiente semana, la notaría terminará de preparar las escrituras de los terrenos de 31 mil metros cuadrados de Campiña del Bosque y de los 9 mil 924 metros de La Playita del Parque Metropolitano, para la entrega de éstos.

En lo que se refiere a la rehabilitación de la pista, indicó que se realizará con recursos del Parque Metropolitano, lo cual se va a revisar, aunque de momento de manera provisional.

Felipe de Jesús López Gómez, señaló que ya surtieron efecto los desistimientos de las 2 demandas de parte de Oscar Ramírez y solo falta uno del que se espera la ratificación del mismo.

Descartó que haya falta de certeza de la propiedad de la tierra en el Parque Metropolitano, porque el vaso es propiedad federal, y la zona de predios entorno a la presa está concesionada al municipio y entregada a la custodia del Patronato, el particular o dueño de terreno tendría que reclamar la propiedad, no hay información en ningún caso.

Hasta el momento, apuntó, no hay referencia de otro particular que quiera o pretenda reclamar terrenos del Parque Metropolitano a las autoridades municipales.

Respecto al proceso jurídico que lleva la obra de la cafetería suspendida, expuso que siguen los recursos en trámite, la CONAGUA recurrió la resolución.