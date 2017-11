En su visita a León, el aspirante panista a la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México, Luis Ernesto Derbez, se refirió al caso del guanajuatense condenado a muerte y cuya sentencia se aplicará este miércoles en una cárcel de Texas, si no prospera la petición de clemencia del gobierno mexicano, y opinó que no hay una defensa efectiva de las autoridades en este tipo de casos.

El ex canciller en la administración que encabezó Vicente Fox como Presidente de la República, fue muy claro en manifestar que hay una total falta de atención del gobierno mexicano para defender a los connacionales acusados en Estados Unidos y que han sido condenados a muerte por diversos crímenes donde no recibieron asistencia consular.

Se refirió en su respuesta al caso que ganó México a Estados Unidos en 2004, denominado Avena y otros nacionales mexicanos, ante la Corte Internacional de Justicia, organismo de la ONU, en donde se determinó que el vecino país violó las obligaciones adquiridas bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares por no permitir asistencia a los mexicanos que fueron arrestados y acusados de crímenes.

A partir de esta explicación, señaló que México debe promover a nivel internacional la erradicación de la pena de muerte como castigo a quienes cometen un crimen, y que se deben contratar abogados estadounidenses, no despachos nacionales, para que se encuentren las fallas en los procesos y se impida que más mexicanos estén en espera de ser ejecutados por los estados de la Unión Americana.

No es posible defender a los mexicanos condenados a muerte con argumentos que contemplan las leyes mexicanas, se deben presentar argumentos que se incluyan en las propias leyes estadounidenses, pero esto es prácticamente imposible, porque la administración de Enrique Peña Nieto ha reducido drásticamente los presupuestos a los consulados mexicanos.

El gobierno de Texas, en el caso del guanajuatense Rubén Ramírez Cárdenas condenado a muerte, es el único que puede otorgar el perdón y permutar el castigo por el crimen que se cometió, pero ayer se dio a conocer que la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de ese estado negó otorgar clemencia al mexicano.

Agregó que en el caso del gobernador de Texas, Greg Abbott, como de otros representantes de entidades del sur de los Estados Unidos, están acostumbrados a hechos lamentables como la masacre de hace unos días en su territorio y no escandalizarse ante esa situación para prohibir la portación de armas de fuego entre sus ciudadanos.

No creo que vayan a perdonar al mexicano, es muy difícil, y ojalá estuviera equivocado, señaló el ex canciller para ejemplificar que a las autoridades texanas no les interesa otorgar clemencia a una persona acusada de un asesinato porque ni siquiera muestran indignación cuando ocurren masacres masivas dentro de su estado.

El guanajuatense será ejecutado por la violación y homicidio de su prima de 16 años en 1997; los argumentos de defensa que presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno del estado de Guanajuato, junto con las peticiones de clemencia de organismos internacionales que defienden los derechos humanos ante el gobierno de Texas, han sido prácticamente ignorados.

La decisión de la Junta de Perdones, de negar la clemencia, disminuyó la posibilidad de salvar la vida de Rubén Ramírez Cárdenas, y hasta anoche quedaban dos recursos ante cortes federales para suspender la ejecución con base a la forma en que se obtuvo la confesión y para tratar de realizar otras pruebas, como la de ADN.

RELEVO

El pleno del Consejo Coordinador Empresarial de León optó por mantener un perfil independiente del gobierno y cercano a las necesidades e intereses del sector privado con la elección por unanimidad de José Arturo Sánchez Castellanos. El relevo de Gustavo Guraieb Ranth fue ayer en la noche en un restaurante ubicado en Cañada del Refugio.

El empresario ha sido presidente de la Coparmex León y le tocó enfrentar al entonces gobernador Vicente Fox Quezada, al hacer contrapeso a las decisiones equivocadas de gobierno en materia de política pública, principalmente económicas. Ganó notoriedad por mantener un perfil crítico y autónomo a pesar de tener simpatías con el PRI, donde militó más de dos décadas.

En la administración municipal de Ricardo Sheffield Padilla fue uno de los regidores más combativos del PRI, en donde mantuvo una actuación imparcial, lo que derivó en que fuera sacado de la coordinación de su grupo dentro del Ayuntamiento. Fue su primera incursión en un cargo público, pues siempre se mantuvo alejado de la escena política fuera del partido.

El año pasado renunció a la militancia del PRI por estar en desacuerdo y decepcionado del comportamiento que tenían sus líderes políticos y la forma de gobernar de su partido en la administración federal. En una carta que envió al entonces presidente del Comité Directivo Municipal de ese partido, resumía las razones que lo obligaban a tomar esa decisión y actuar en consecuencia.

Actualmente forma parte del consejo directivo de la Coparmex Zona Metropolitana de León, y de donde salió la propuesta, junto con otras cámaras empresariales, como uno de los aspirantes a relevar a Gustavo Guraieb Ranth. Había otros perfiles como José Alberto Castro Vera y Enrique Aranda, también ex presidentes de Coparmex, pero no prosperaron.

Este perfil contrastó con la propuesta del sector calzado, cuero y proveeduría, quienes optaron por un empresario que fuera crítico e independiente, pero que además tendiera puentes con las autoridades para sacar adelante la agenda que tienen las siete cámaras aglutinadas en el consejo.

El problema fue que propusieron a alguien muy cercano al PAN y al gobierno, y no logró el consenso por unanimidad de las siete cámaras empresariales que tenían derecho a voto como son: CMIC-Guanajuato, Canaco, Canacintra, Coparmex Zona Metropolitana de León, Ciceg, Cicur y Apimex.

La semana pasada, se revisaron siete propuestas de posibles relevos de Guraieb Ranth, con una matriz, en donde se subrayó una postura independiente, crítica y apartidista ante los retos que tiene el empresariado de León en un año que se antoja difícil en materia electoral.

De entrada, se tendrá la tarea de definir un programa de trabajo donde se incluyan los intereses de los distintos sectores afiliados al Consejo en materia de competitividad, desarrollo económico, infraestructura, inversión y empleo, gobernabilidad, combate a la corrupción y transparencia, justicia laboral, combate a la impunidad e inseguridad, entre otros.

Además, se va a dar seguimiento a la evaluación de los legisladores y jueces; la elaboración de propuestas para los próximos candidatos a puestos de elección popular; la organización de foros y debates en el marco del proceso electoral, entre otras actividades relacionadas con los servidores públicos.

Las autoridades municipales y estatales ya no veían la salida con el ahora ex presidente del consejo, Guraieb Ranth, pero con Sánchez Castellanos la postura no variará ni será muy distinta. No le gusta ser comparsa de las autoridades, y mucho menos, ponerse de tapete como otros liderazgos industriales, aunque también acompaña la crítica con propuestas, que es lo más importante en su perfil.

CRIMINOLOGÍA

Este miércoles estarán en León el investigador, académico y ex funcionario público, Sergio García Ramírez, quien es uno de los mexicanos con mayores aportes al campo de la criminología, y el presidente honorario de la Sociedad Mexicana de Criminología, Luis Rodríguez Manzanera, invitados por la Universidad Humano Mundial, que dirige Rocío Naveja, en el marco de la presentación del Doctorado en Criminología que se impartirá en esta institución privada.

Al precursor del nuevo sistema de justicia penal en el país, Sergio García Ramírez, se le entregará la distinción Honoris Causa, y Luis Rodríguez Manzanera impartirá una conferencia magistral durante el evento que se realizará en el hotel Hotsson en León.

También está contemplado un panel de expertos con la participación del Rector fundador de la Universidad de Ciencias de la Seguridad de Nuevo León, Saúl Palacios Pámanes; la tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ruth Villanueva Castilleja y la Directora del Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla, Elia Quintero Montiel.

La Universidad Humani Mundial campus León es la primera institución privada que presenta un doctorado en su tipo en México y estarán invitadas las autoridades federales y estatales que tienen qué ver con la criminología.

Será muy interesante conocer el punto de vista de los expertos en criminología sobre los cuestionamientos al sistema de justicia penal acusatorio, respecto a que opera como una puerta giratoria para determinados delitos, como la portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército o de quienes cometen delitos como el robo de combustible, dos de los principales delitos del fuero federal que se registran en la entidad.

Sobre todo, es importante conocer sus argumentos ante el pronunciamiento que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Aguilar Morales, quien negó que el nuevo sistema sea una puerta giratoria. El ministro sostuvo que habría que acostumbrarse a los criterios que permiten a quienes cometen un delito enfrentar su proceso en libertad y reparar el daño.

Rocío Naveja, ha estado muy activa en los temas relacionados con la prevención del delito, y cada año organiza un foro de criminología que tiene una presencia internacional por la participación de expertos de organizaciones educativas y de investigación en otros países, que vienen a compartir sus experiencias con los estudiantes y profesionistas de esta carrera en México.

Ojalá que los funcionarios públicos que tienen responsabilidades relacionadas con la criminología puedan acudir a la conferencia magistral y el panel de expertos, tal vez puedan captar alguna idea de cómo se puede enfrentar uno de los principales problemas que afectan a los ciudadanos, la inseguridad e impunidad.

En León, se han hecho diversos esfuerzos de la sociedad civil para sumar nuevas propuestas de política pública en materia de prevención social de la violencia y delincuencia que no han tenido mucho éxito, mientras los índices delictivos de alto impacto se mantienen a la alza. Esta es una buena oportunidad de acercarse a los expertos, a fin de encontrar alternativas a una situación complicada que vive la ciudad en materia de seguridad.