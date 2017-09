La muerte de un niño celayense debido al dengue hemorrágico hace que todos los guanajuatenses, independientemente del municipio en el que residan, aumenten las medidas de prevención. En la zona de Las Joyas, así como la colonia Sinarquistas, están muy conscientes de ello.

Horacio García reside en Las Joyas desde hace 30 años, y actualmente tiene 35. Recuerda hace 10, cuando se habló por primera vez de una epidemia de dengue masiva, que arrancó en la zona de Barrio Arriba.

“En ese entonces no estábamos bien informados, me acuerdo que en toda la ciudad no se hablaba de otra cosa: que si la epidemia, que si el dengue, que si el mosquito te picaba y te contagiaba por cualquier cosa. Con el paso del tiempo ya se hizo algo normal, y ahora que se vuelve a hablar de eso ya estamos mejor informados. Por eso les explico a mis hijos lo que tienen que hacer para que no se contagien. La cosa no es difícil, basta con prevenir y hacerle caso a las brigadas de salud”.

Por otro lado, en la colonia Sinarquistas, vecinos como Óscar Muñoz, Gabino Rangel y María Rangel, están informados sobre el dengue y evitan tener cacharros en sus hogares, pero señalan que no está de más que haya visitas de brigadas de salud, para que nebulicen la zona.

PREVENCIÓN

En la página web de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, se detallan medidas de prevención, muy grosso modo, contra el dengue:

Es posible prevenir el dengue, evitando la reproducción del vector y la exposición a éste. Si vives donde hay casos de dengue, así como si viajas hacia donde hay casos de dengue, debes: Cubrir la piel expuesta con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Usar repelente como se indica y reaplicar como se sugiere. Dormir en lugares que estén protegidos con mosquiteros. Evitar lugares infestados de mosquitos. Consultar al médico si se presenta fiebre luego de regresar.

Por otro lado, la Secretaría de Salud de Guanajuato, en su sitio web, sugiere: Mantén limpios patios y azoteas. Evita acumular agua de lluvia en llantas, botes, si ya no los utilizas tíralos.

Lava con jabón y cepillo cubetas, piletas, cisternas y floreros donde almacenas agua.