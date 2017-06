El equipo León viajó a Pachuca, para iniciar con los exámenes médicos en el CEMA (Centro de Excelencia Médica en Altura) y continuará allá su pretemporada por una semana y previo al viaje, William Yarbrough confesó que será felino por 4 años más.

El aguascalentense, firmó desde el lunes el contrato que lo liga con el León hasta el 2021”ya está la renovación por cuatro años y muy contento por eso y más comprometido que nunca”.

Los Verdes iniciaron pretemporada el lunes y el grupo está enfocado en el aspecto físico en estos primeros días y aunque se puede decir que es un plantel corto, se esperan fichajes en el draft de este miércoles para poder tener equipo completo, señaló.

Yarbrough, ahondó sobre su continuidad que esto es lo que buscaba, “era la prioridad continuar con León, no solo por la forma en la que me ha tratado la directiva, la gente, porque quiero darle mucho más todavía a esta institución y contento y agradecido con la directiva por renovarme el contrato”.

Esto, le da tranquilidad a Yarbrough Story, quien añade que nunca pensó en salir del León, sino arreglarse, “ellos (directivos) también estaban en la misma de querer renovarme, simplemente era llegar a un acuerdo, se dio y estamos contentos”.

Por otra parte, Christian Martínez habló de Christian Martínez que terminó contrato con el equipo y se dijo agradecido porque fue un gran compañero y amigo, “y seguirá una buena relación siga aquí o no, y sé que durante la vida”.

Y sobre Carlos Peña, destacó que era una ilusión del ‘Gullit’ emigrar a Europa, “fue mi compañero desde fuerzas inferiores de Pachuca y me da gusto por él, llega a un mundo totalmente diferente, pero sé que le va a ir muy bien y desearle éxito”.