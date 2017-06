Fe y ciencia tendrán un punto de encuentro en la obra de teatro El Corazón de la Materia, que será presentada en el Teatro del Bicentenario el próximo 17 y 18 de junio, José María de Tavira, quien interpreta a Pierre Teilhard de Chardin, platicó vía telefónica al Heraldo de León, las enseñanzas que deja esta puesta en escena que llega en un buen momento para la sociedad.

“Es una obra que trata sobre un personaje muy interesante del siglo XX que fue Pierre Teilhard de Chardi, que era un sacerdote jesuita que a la vez era paleontólogo, geólogo, un científico con mucha vocación hacia la teoría de la evolución que de alguna manera supo conciliar estos extremos que a veces parecen irreconciliables que son la fe y la ciencia” señaló el actor José María de Tavira, quien comparte el escenario con Marina de Tavira, José Caballero, Miguel Flores y Laura Almela, entre otros, todos bajo la dirección de Luis de Tavira.

-¿De qué tuviste que empapar para poder construir tu personaje?

En muchísimas cosas, porque no solamente era un hombre de una fe profunda en el sentido de la fe católica y en especial de la fe como la entienden los Jesuitas y también me tuve que empapar mucho del mundo de la ciencia de la geología, de la paleontología, pero a su vez también fue soldado y enfermero en la primera guerra mundial, una persona que sufrió un exilio y que vivió perseguido por su orden y por la iglesia, entonces de alguna manera me tuve que empapar tanto de la espiritualidad como de la ciencia, así como de un hombre de una valentía admirable.

-¿Qué fue lo más dificil en la construcción de tu personaje?

Hijole quien sabe, eso si no lo sé, pero lo que definitivamente fue un poco dificil como dramaturgicamente y personalmente de mi carrera como actor, fue como desglosar y digerir muy bien su concepto teológico, porque a veces podía sonar un poco crítico, pero a la vez de su ejercicio, la paleontología, se volvió todo muy evidente y muy orgánico”

-En la actualidad la sociedad ha cuestionado mucho a la iglesia católica ¿Crees que la puesta en escena haya llegado en un buen momento?

Yo digo que sí, pero no precisamente por eso, porque si, por supuesto ha habido mucha crítica a la iglesia y creo que hace mucha falta de hacerle más, pero sobre todo viene en el sentido de que al poder unir la espiritualidad con el conocimiento científico, preocupo que la tierra es un lugar sagrado, único, mágico e irrepetible y quizás se convirtió en su época en el primer ambientalista del mundo, la primera persona en dignificar el amor a la tierra y entender a la tierra como un ser vivo que necesita de nuestro cuidado y a la luz del calentamiento global, el cambio climático, la tala de árboles…nos parece que él ofrece unos puntos de vista muy frescos para hacer algo responsable con el planeta que realmente es mágico.

-¿Existe algún momento de la obra que te cause más impacto?

La obra no solo lleva la línea biográfica de Teilhard de Chardi, sino que también la lleva de la mano una periodista que va recogiendo testimonios de las víctimas de las catástrofes naturales y sociales y es a través de las líneas de esta periodista donde podemos formular de alguna manera en que nos compete a nosotros como mexicanos, como nos habla a nosotros en particular a los mexicanos de hoy en día y yo creo que eso es lo que más me impacta, porque de alguna manera aceptando el horror de las catástrofes, su argumento no puede dar un poco de luz y esperanza”

-¿Hay algunas reacciones del público que los haya marcado?

Estamos contentisimos porque la gente sale muy conmovida y muy reflexiva, han sido muy generosos con las palabras que nos han dicho después de la función”

-¿Que aprendizaje te deja esta puesta en escena?

Muchísimo, pero sobre todo un basto conocimiento de la paleontología, geología y paleontografia.

-¿Como ha sido la experiencia para esta puesta en escena ser dirigido por tu papá?

Maravillosa, es de los regalos de la vida que hay que apreciar en el corazón, una felicidad mayor.

El Corazón de la Materia se presentará el Sábado 17 de junio a las 19:00 horas y el domingo 18 de junio a las 18:00 horas, el costo de acceso es de $70, $120, $140, $160, $180, $190, $200.