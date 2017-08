El secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco, destacó el desarrollo de los 22 parques industriales en la entidad que se impulsan en la presente administración estatal.

“Hoy en día tenemos 22 parques nuevos y 2 mil 700 hectáreas de oferta de tierra con urbanización industrial de primer nivel disponible. Es una oferta muy interesante”, planeó.

Señaló que para los próximos cinco años será suficiente por las etapas que esos parques traen en su desarrollo a futuro.

Ejemplificó el caso del Parque Industrial de Pénjamo que se encuentra en avance con numerosos empresarios interesados, porque se trata de un municipio “muy interesante” para las inversiones.

NO ES FÁCIL

Recordó que no es fácil encontrar el perfil de los empresarios, pero se realiza la promoción respectiva, con la atención a dos grupos interesados.

“Se está analizando si el parque (de Pénjamo) estará más enfocado hacia el sector agroindustrial, por las características del municipio que es muy importante por su producción de carne de cerdo, producción agroindustrial y la cercanía con Irapuato”, planteó.

En este tema del Parque de Pénjamo, recordó que hay empresarios “muy fuertes” que están interesados en un proyecto con estas naturalezas, “simplemente es una de las ideas que están sobre la mesa”, indicó.

Recordó que en este caso, no es una superficie tan grande en relación a otros parques de 200 ó 300 hectáreas, de aquí la importancia del proyecto, así como de la red de parques industriales que en este sexenio se ha desarrollado.