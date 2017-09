El titular de la dirección de Salud del municipio de León, Mario Sopeña Mata, informó que hasta el momento están confirmados 295 casos de dengue, mientras que hay otros 200 sospechosos que están en análisis.

Al haberse establecido una alerta epidemiológica a nivel estatal, señaló que esto se debe a que esta enfermedad tuvo un pico debido a que el mosco vector del dengue “Aedes Aegypti”, ya está habituado al clima de Guanajuato y, segundo, a la falta de higiene de las familias, quienes no contribuyen con las acciones de limpieza en sus patios para evitar que el mosco se reproduzca en el agua que está acumulada en recipientes.

Dijo que el dengue llegó para quedarse en el estado por lo que no debe sorprender que esta enfermedad que es transmitida por un mosco infectado, tenga repuntes en ciertos años o épocas.

Asimismo, resaltó que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), atiende las colonias en donde se registra el mayor número de casos de dengue y las que tienen mayor presencia del mosco vector, en tanto dijo, la dirección municipal se está haciendo cargo de once comunidades rurales y de seis colonias.

Las comunidades rurales a las que se brinda atención desde el plano local a través de campañas de limpieza, retiro de cacharros y nebulizaciones son: Los Ramírez, La Sandía, Benito Juárez, Rancho Nuevo de La Luz, Barretos, Santa Ana del Conde, Playas de Sotelo, Miguel Hidalgo, San José de Los Sapos, Nuevo Lindero y Los López. En tanto, se atiende a colonias como Santo Domingo, Torre Molinos, La Michoacán, General Anaya, Las Brisas y El Retiro.

“Esto es una estrategia conjunta entre la secretaría y nosotros nos repartimos y desde la semana pasada hemos realizado campañas de descacharrización, de limpieza y nebulización de estas zonas que se encuentran fuera de las zonas evaluadas como focos rojos por los casos que se han presentado, ésas las atiende la Secretaría. Esto no nos da la seguridad de que están limpias, sólo que están libres de mosquitos adultos en ese momento, pero las revisiones y limpiezas tienen que ser constantes”, finalizó.