Los Esmeraldas del León quieren establecer una racha positiva por primera vez en el torneo Apertura 2017 de liga, tras ganar por la mínima como visitantes en Puebla.

El equipo volvió ayer a los trabajos en su casa, el estadio León, donde no han podido conseguir todavía un triunfo ante su gente, algo que no los tiene tranquilos, en voz de su capitán Mauro Boselli, y los mantiene en deuda no sólo con la afición.

“Estamos en deuda con nosotros también, porque somos los que más queremos el triunfo de local”, dijo.

Para eso se alistan los verdiblancos, que serán anfitriones este sábado del lugar 13 del campeonato, Santos Laguna, equipo que además no ha podido ganar una sola vez en la historia dentro de territorio de La Fiera.

El equipo trabajó con la tranquilidad de la victoria en patio ajeno, y no reportó bajas a la práctica de ayer.

El zaguero Osvaldo Rodríguez trabajó con normalidad, luego de salir con molestias el encuentro ante Puebla, una alarma que esta vez no se encendió.

La oncena Panza Verde trabajó sin lesionados, con excepción del defensa central argentino Guillermo Burdisso, que continúa con la larga rehabilitación que enfrenta tras la fractura de rodilla.

El pronóstico inicial más optimista es que no vería actividad sino hasta final de año, de lo contrario, no jugaría hasta el Clausura 2018.

León cerrará hoy su preparación para el partido contra los laguneros, a puerta cerrada.