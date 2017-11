Santos Laguna es el siguiente rival del León como parte de su preparación para el cierre del Apertura 2017, en un amistoso programado para este 11 de noviembre en Carson, California.

Pero el equipo dirigido por Robert Dante Siboldi deberá dividir a su plantel, debido al cumplimiento de su partido pendiente de la fecha 11, ante Monterrey, este jueves 9 de noviembre, en el Estadio Bancomer de la capital neoleonesa.

Ante eso, se le anticipa una cargada actividad al conjunto de Coahuila, con dos partidos esta semana antes de cerrar su semestre, cuando reciba al América, en la jornada 17, el domingo 19 de noviembre.

El equipo lagunero trabajó ayer en Torreón con miras al partido contra Rayados, ya sin mayor trascendencia de su lado más que la de terminar en la mejor posición posible, borradas sus aspiraciones de liguilla.

Ayer habló el técnico de Santos, quien no se deja influenciar por versiones que lo ponen fuera de la dirección técnica el próximo año, con una fuerte información extraoficial sobre la llegada de Víctor Manuel Vucetich al banquillo.

“Los rumores son normales, pero no me genera nada porque estoy tan ocupado con el equipo que no me alcanzan las horas del día para otras cosas, la Directiva estará haciendo su trabajo con quien debe ser y como debe de ser, nosotros seguimos caminando y al final los resultados van a hablar”, mencionó.

Pese a no calificar, metidos en la tabla de cocientes, Siboldi sabe la importancia de no perder.

“Son partidos de futbol que los tenemos que salir a disputar a muerte (…) la prioridad es que el equipo logre ganar los dos partidos, por la institución y por nuestro prestigio, la prioridad es que la institución salga de ese grupo del fondo en el descenso”, sostuvo.

Para los compromisos de esta semana, Santos no contará con Néstor Araujo, convocado a la gira europea de la Selección Mexicana, lo mismo que Jorge Villafaña, con Estados Unidos.