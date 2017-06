Para todo papá, es de suma relevancia generar una conciencia en sus hijos (as), para generarles la confianza necesaria para que sean independientes y tengan una vida plena y armoniosa.

Asumir el compromiso real que conlleva ser PADRE DE FAMILIA, es entender que como eres, tus hijos (as) serán, con todos sus defectos y virtudes.

Son muchos los papas que predican con el ejemplo, hay otros que no, pero en esta ocasión, platicamos con quienes están, plenamente conscientes y realmente al pie del cañón, en la labor de educar y formar a un gran ser humano.

¡¡Felicitamos a los Papas!!, quienes en presencia y esencia, representan, con buen ejemplo, a la figura paterna tan necesaria en nuestros días.