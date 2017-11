Por primera vez en la historia el gobierno municipal comprará 125 chalecos antibalas especiales para mujeres policías con recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG) que destinó 5.7 millones de pesos para la adquisición de 250 chalecos para la corporación.

ADQUISICIÓN

La regidora Ana María Esquivel Arrona, acudió ante el Comité de Adquisiciones para solicitar que en la convocatoria para la compra de 250 chalecos antibalas para los agentes de policía, se incluya que se compren los chalecos especiales para las mujeres policías.

Las mujeres policías no deben seguir utilizando chalecos exclusivos para hombres, sino que deben ser de acuerdo a su cuerpo femenino, es decir, diseñados con las características ergonómicas y anatómicas de ellas y con perspectiva de género, enfatizó.

El Comité de Adquisiciones que preside el síndico Carlos Medina Plascencia, estuvo de acuerdo con que se incluya esta petición específica en la convocatoria de licitación abierta para la compra de los 250 chalecos de los cuales 125 son para mujeres y 125 para hombres de la corporación de policía municipal.

PROPUESTA

A su vez el Secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, propuso que se compren los chalecos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que cuenta con una Fábrica de Abasto y con el laboratorio más importante de América Latina, para las pruebas de balística y que garantizan calidad como los necesita la corporación.

El Comité de Adquisiciones aprobó por mayoría que si quiere la SEDENA participe en la convocatoria abierta de licitación de compra de los chalecos, o que si ninguna de las empresas que participen tiene capacidad de entregar los chalecos antes del 20 de diciembre, que se otorgue la compra directa a la SEDENA.

Esto con el objetivo de que no se pierdan los 5.7 millones de pesos designados por el FORTASEG para la compra de los 250 chalecos y no se tengan que regresar a la federación estos recursos económicos, acordó por mayoría el Comité de Adquisiciones.

La SEDENA tiene listos 100 chalecos para entregarlos en cuanto se asigne la compra directa y demostrar en ese momento con una prueba balística que son resistentes, además tiene capacidad para entregarlos los otros 150 chalecos dentro del plazo y si no tiene la facultad legal para entregarlos en los siguientes días, sin riesgo de que se pierdan los recursos económicos, destacó el Secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña.