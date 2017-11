Elemento de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) continuarán con la segunda temporada del año con un concierto en el que los músicos interpretarán obras de Samuel Barber, Manuel Enríquez y Dmitri Shostakovich.

En esta ocasión, se contará con la presencia de Hans Leenders como director invitado y el percusionista Octavio Zapién.

La primera obra que tocarán será Obertura Escuela del escándalo de Barber.

De acuerdo con los apuntes que realizó para el próximo concierto, el musicólogo Josep Jofré i Fradera, indicó que “la obra de Barber se integra en el post-romanticismo, con un lenguaje armónico propio de finales del siglo XIX”.

“Y aunque no deja de lado las aportaciones de las tendencias más innovadoras -sobre todo al final de su vida-, no abandonó nunca las estructuras tonales tradicionales”.

La Escuela del Escándalo es la primera composición para orquesta sinfónica que escribió Barber a los 21 años.

El título hace referencia a la comedia costumbrista del siglo XVII The School for Scandal escrita en 1777 por el dramaturgo y poeta irlandés Richard Brinsley Sheridan.

Seguirán con la obra Díptico III para percusión solista y cuerdas del compositor Manuel Enríquez.

Esta obra para percusión sola y cuerdas -en la que intervendrá el músico Octavio Zapién-, fue escrita 1987 como encargo de la Sociedad de amigos del centro histórico de la Ciudad de México.

Para finalizar con el concierto, la OSUG interpretará la Sinfonía 15 en la mayor, Op. 141 del célebre compositor ruso Dmitri Shostakovich.

El director invitado Hans Leenders, mencionó que la obra es muy cercana para él al haber sido escrita en la fecha que nació.

Además comentó que la música de Shostakovich es muy emocional y genera reflexión ya que fue escrita en un periodo de represión en Rusia por parte de Stalin.

El compositor estaba en el hospital cuando escribió dicha sinfonía: “Trabajé mucho. La escribí en el hospital; no me permitió un momento de descanso. Es una obra que simplemente me arrastró”, dijo Shostakovich.