Los Esmeraldas del León Sub 20 cayeron por goleada de 4-2 ante los Camoteros del Puebla, en lo que fue la segunda derrota de los dirigidos por Rubén ‘Ratón’ Ayala, dentro de la actividad de la jornada 6 en el Apertura 2017.

Un tempranero gol de Joseph Pérez (5′) auguraba la hondonada de goles que se le dejaría ir en contra a los Panzas Verdes, que soportaron e intentaron venir de atrás, pero no lo consiguieron hasta que La Franja se quedó con 10 hombres, por expulsión.

Francisco Torres anotó doblete (33′ y 48′) y Kevin Rudman aumentó la cuenta al 53′, una cuesta muy inclinada para la visita.

No obstante, Puebla sufrió la expulsión de Pérez al 62′, lo que le inyectó confianza y futbol a los verdiblancos.

Así llegó el descuento de Claudio González (61′), que fue aumentado por el colombiano y Harold Isaza (84′).

Esta es la cuarta anotación de González en fuerzas básicas, ya que no ha visto actividad de liga con el Primer Equipo; el cafetalero marcó su primer tanto con cualquier representativo del León.

El resultado manda al León al lugar 13 de la tabla general, en medio de la jornada doble, un arranque de torneo que empieza a encender las alarmas, pues cuentan con 6 puntos, productos de un triunfo y 3 empates.

El cuadro Sub 20 fue el único que tuvo acción ayer, pues el Sub 17 reagendó su partido contra los Camoteros para el próximo 2 de septiembre.

Las divisiones inferiores del León volverán a casa este fin de semana, para recibir a Santos Laguna, con excepción del equipo Sub 15, que será anfitrión del Necaxa.