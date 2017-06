A través de redes sociales familiares buscan desesperaos a Jesús Emanuel; lo vieron por última vez cuando iba a su trabajo ubicado en una empresa automotriz.

Jesús Manuel Vázquez Vázquez de 35 años de edad es vecino de la calle 16 de Septiembre en Barrio Nuevo.

Natalia Vázquez, su hermana, es una de las usuarias de Facebook que busca conocer su paradero.

Aseguró que el pasado martes se realizó una denuncia ante el Ministerio Público de Silao -mismo que no les fue entregado-, pero no han tenido éxito.

Se dedica a la colocación de alarmas contra incendios en la empresa General Motors.

“Manolo”, como es conocido, es alto, delgado, de ojos color verde y tes morena clara.

La última vez que se le vio fue el pasado lunes 12 de junio en su casa cuando e dirigía a trabajar; vestía pantalón y camisa azul marino de mezclilla, así como unas botas de trabajo en color café y una gorra azul marino. Ya no volvió.

“…necesito que me ayuden a compartir la foto para poder encontrarlo… desapareció y no sabemos nada de él. Si saben algo por favor comunicarse al tel 4721025346, se los voy agradecer”, compartió en la misma red social Alondra Vázquez, quien se dice su hermana.

Varias fotografías acompañan la solicitud de la familia y amigos, quienes suplican se les otorguen datos para su localización.