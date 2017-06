El SABES de la comunidad de Ex Hacienda de Trejo requiere de un terreno de por lo menos dos hectáreas para la construcción de un plantel con capacidad para su alumnado.

Las autoridades escolares dijeron que se comprometen a gestionar recursos.

Ignacio Guerrero Pérez, coordinador de la Región IV que tiene a su cargo 35 planteles del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior, expuso que pese a la intensiva búsqueda no se ha logrado la adquisición de un predio con tales características.

“No hemos encontrado por parte de la comunidad que nos donen un terreno, ya sea ejidal o de la misma comunidad, para poder hacer un espacio no porque este no sea digno, sino con mejores condiciones para que los chicos se puedan desarrollar de una manera más integral”, comentó.

El plantel en que actualmente cursan su educación media superior los jóvenes surgió hace más de dos décadas, en 1996.

Guerrero Pérez señaló que en el ciclo escolar 2017-2018 se integran a la institución educativa 100 alumnos. A la fecha cuenta con 193 estudiantes distribuidos en siete salones.

No obstante, reconoció que no se cuenta con el espacio adecuado para el desarrollo de dichas actividades. Los recursos para edificación serían solicitados a Gobierno del Estado o la Federación.

Para realizar actividades deportivas los educandos deben trasladarse a la entrada de la comunidad. “El peligro está latente” pues aseguró que “no falta quien los vaya a inducir a que se vayan a otro lado… lo mejor es tener en el plantel esos espacios”.

Reconoció que Ex Hacienda de Trejo ha crecido paulatinamente. “Es un plantel bastante próspero en cuanto a logros, en cuanto a muchachos que se han distinguido por el aspecto deportivo, por la jornada científica y cultural”.