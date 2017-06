El director de Desarrollo de Negocios de Red Recolector, Enrique Montenegro, planteó la disposición de su empresa para negociar la tarifa del servicio de recolección de basura, con la base de los precios actuales del dólar y del diésel, que derivaría un ajuste “a la baja”.

“Estamos seguros que podemos llegar a un acuerdo con ellos, siempre y cuando nos abran la puerta para poder platicar”, señaló Montenegro en la víspera de la reposición del fallo de la licitación de la basura del año 2014.

Dijo conocer por diferentes medios de información que una de las razones es por el tema de la tarifa.

“Pero, nosotros le hemos pedido varias citas al Ayuntamiento, que no nos han dado, estamos dispuestos a sentarnos con ellos e inclusive negociar la tarifa”, insistió.

Recordó que han solicitado audiencia con las autoridades correspondientes del Ayuntamiento, pero a la fecha no reciben respuesta, lo cual califican de “extraño”, porque no son tomados en cuenta a pesar de ser uno de los tres proveedores más importantes del Municipio.

EVALUACIÓN

Luego se refirió a la información ventilada en varios medios de comunicación sobre la pretensión municipal de contratar a la empresa PASA, actual concesionaria del Relleno Sanitario y defendió la positiva evaluación del servicio prestado por Red Recolector en tres años de trabajo en el municipio leonés.

“Es el servicio (de Red Recolector) mejor calificado por los leoneses, entonces no entendemos el porqué de la decisión que pretende tomar el Ayuntamiento. Nosotros, lo que hicimos, fue participar en una licitación, la ganamos, creímos en el Ayuntamiento, confiamos, e invertimos en el municipio de León arriba de 130 millones de pesos”, explicó.

Desconoce el motivo por el cual el Ayuntamiento ahora pretende quitar el contrato, basados en una sentencia del Tribunal Contencioso.

“No sabemos qué hay detrás. Nos extraña la postura del Municipio conociendo el perfil del alcalde que fue el Secretario de Desarrollo Económico en el estado durante cinco años, obviamente dedicado a fomentar las inversiones en Guanajuato; y ahora, el mensaje que van a mandar si es que toman esta decisión (de contratar a otra empresa) , es que no hay certeza jurídica para invertir en León”, planteó.

Reiteró que los preparativos de la empresa Red Recolector para iniciar una defensa jurídica.

LOS MALOS

“Nos han hecho ver como los malos de la película, y la realidad es que nosotros ni siquiera demandamos al Ayuntamiento. Fue otra empresa la que demandó, somos los terceros perjudicados en esa demanda de otra empresa contra el Ayuntamiento”, reiteró.

Se pronunció por defender y hacer respetar el contrato que tiene su empresa con el Ayuntamiento, pero insistió sobre la apertura para revisar tarifas desde la base de un menor precio del dólar y el precio actual del diésel, que permitirían un ajuste a la baja.

Justificó que, actualmente León tiene problemas de inseguridad, tiene problemas de contaminación, pero la basura no es problema.

“El tema de la basura está resuelto desde hace tres años aquí en el municipio, no entendemos por qué la necesidad del Ayuntamiento de abrir un problema donde no lo hay”, agregó.

Luego respondió así a las siguientes interrogantes:

P.- ¿Los argumentos del Municipio se pueden rebatir sobre que el Tribunal dice que se tiene que contemplar a todas las empresas participantes en la licitación?

– El sentido y la interpretación que nosotros le damos, que cualquier abogado te lo dice, es que la demanda la pone JS Hermanos contra el Ayuntamiento y las empresas perjudicas son las dos que ganaron el contrato. No es posible, por el principio de relatividad, que si JS Hermanos pone una demanda, el Municipio tome una decisión para dársela a otra empresa, en su caso podría dársela a JS Hermanos, pero no cumplió con algunos requisitos y aparte son costos más elevados. El Municipio, entendemos nosotros, quiere justificar esta decisión de alguna manera, no sabemos por qué.

Tengo aquí la calificación de Standar & Poor´s del Ayuntamiento de León y el análisis que hace de la calificación financiera del municipio. Tiene para el 2017 un presupuesto de 4 mil 178 millones de pesos, el costo de la recolección de basura entre GISA y nosotros, debe de andar entre los 150 a 160 millones de pesos anuales, lo cual representa el 4 por ciento del presupuesto municipal, y esa proporción es la misma en todos los municipios donde estamos, estamos en 14 ciudades del país, y como va creciendo la población, va creciendo el costo de recolección de basura.

Ellos han sacado una proyección que dice que no le alcanzaría al municipio para pagar el servicio, ese es un dato equivocado, nosotros lo vemos como querer justificar una decisión que no tiene razón de ser.

P.- ¿Han sacado ustedes una proyección similar de cuánto costaría?

– Repito, las proyecciones haca adelante es difícil saberlas dependiendo del comportamiento de la economía.

Pero podemos hacerlas hacia atrás. Puedo decir que en los municipios donde tenemos más de diez años trabajando, con el comportamiento que ha tenido la economía en los últimos 10 años, las actualizaciones de tarifas que hemos tenido, han sido en promedio del 5 por ciento, muy parecido a la inflación.

Ellos comentan, por lo que se ha filtrado en medios, que le quieren dar el servicio a PASA, una empresa que incumplió varios requisitos de la licitación, además que es una empresa que ha tenido fallas en sus servicio y la han sacado de otras partes del país, como ocurrió en Reynosa, Tamaulipas.

P.- ¿Qué incumplió en León la empresa PASA?

– Incumplió en los requisitos de la licitación, no puso la proyección de inversiones y algunas otras cosas.

Por lo que han dicho los medios de comunicación que se la quieren dar a ellos por ser más barato, pero en todo caso hay otras empresas que cotizan más barato, que tampoco cumplieron y que sería ilegal.

P.- De aquí al viernes, ¿qué van a hacer?

– Nuestro plan es seguir trabajando normalmente, somos una empresa seria de clase mundial y nuestro compromiso es con los leoneses.

Nosotros no vamos a dejar tirado el servicio en León, que tengan la tranquilidad de eso. Y legalmente, prepararemos nuestra defensa.

Nosotros invertimos en León, confiamos en el Ayuntamiento, y si ahora el municipio dice que no, que prefiere a otra empresa, es ilegal pero lo puede hacer, nomás que si lo hace, nos tiene que indemnizar.

En el 2016 facturamos 102 millones de pesos, ahora, el servicio sí cuesta más de lo que costaba antes, pero es un servicio muy diferente, porque era un servicio muy precario, que incumplía normas laborales y que tiene un precio competitivo.