Colores, el sonido de las máquinas de tatuar, diseños muy elaborados, ropa alternativa, de todo se vio en la quinta edición de la Expo Tatuaje que se llevó a cabo el sábado y domingo en el Poliforum León.

Fueron dos días de intensa actividad para los amantes de la tinta en la piel y las modificaciones corporales, miles de leoneses tuvieran la oportunidad de experimentar de cerca el ambiente que envuelve a la cultura del tatuaje.

Entre los pasillos de la Expo Tatuaje transitaba gente con diseños interesantes en su piel, colores a blanco y negro, ahí había mucho deleite en cuanto a dibujos, ilustraciones, símbolos, a cual más buscaba mostrar sus tatuajes.

Por momentos una gran cantidad de gente se congregaba alrededor de Matt Gone, conocido como “hombre ajedrez”, sus ojos monocromáticos, cuadros tatuados de pies a cabeza, algunas figuras también adornan unas partes de su cuerpo, los espectadores se acercaban y solicitaban una foto, amablemente el hombre accedió y sacó la lengua que también es de color negro.

Los tatuadores de León y de distintas partes de la república estaban concentrados en su quehacer, la gente tuvo la oportunidad de ver como es el proceso para hacer un tatuaje, desde que se hace el diseño, hasta que se termina; el cliente “sufriendo” al sentir como la aguja traspasa su piel, pero dicen que es mayor la satisfacción de ver terminado el trabajo y saber que valió la pena.

“Este año tenemos un montón de gente, más que otras veces y que otros días, el otro día estuvo chido, pero este día hemos tenido más aceptación…Por las instalaciones yo creo que la gente lo ubica más y es más padre porque el aire todo está más cómodo, aquí si llueve no hay bronca, podemos seguir trabajando, y en el otro sí nos mojamos un poquito teníamos que suspender eventos que eran al aire libre, como la exposición del escenario y esas cosas era más limitado” expresó David Alvarado, uno de los organizadores de la Expo Tatuaje, además agregó que el tema de la discriminación es un aspecto que ya tiene menos cabida entre la sociedad, a cual más ya tiene obras en su dermis.

“Como cultura ya es más abierto; he visto en centros comerciales, lugares mucho muy concurridos por gente, ya los cajeros están tatuados, cabellos de color y perforaciones y eso es bien chido…” agregó Alvarado.

Además de tatuadores y gente tatuada en la Expo Tatuaje, también hubo concurso de “chicas pin up”, shows de suspensión y fakir, los conciertos tuvieron buena aceptación de los visitantes. Algo que también pudo ser visto en el evento fue la visita de familias enteras, incluso los más pequeños se hacían tatuajes henna.

“Cada año nos estamos actualizando en máquinas como en equipo, seguimos capacitándonos para darles el mejor servicio y que estén al pendiente de todo lo que hacemos, vamos innovando, esto nunca se acaba, la tecnología crece, el tatuaje crece, ya no es la misma maquinita ruidosa en algunos, ahora ya tienen máquinas más evolucionadas, tienen microchips, mil cosas que ya no son tan rudimentarias como antes” comentó David Alvarado.