Sin presión y sin apresurarse, los Bravos de León tienen una inercia que les permite pensar en un promisorio ascenso dentro de la clasificación de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol, tras la primera mitad de campaña 2017.

El mánager Luis Carlos Rivera se muestra confiado de su equipo y lo que pueden lograr para lo que viene, de acuerdo al beisbol que han mostrado, más allá de los resultados.

“Los resultados no son los que esperamos pero el juego de pelota se han estado jugando muy bien, hemos jugado en el sur contra los equipos que están en primeros lugares al tú por tú, han estado los juegos por una carrera, son detallitos que pasan”.

“El resultado no ha sido positivo, no se nos han dado las victorias pero el equipo se ve que va para más en la segunda mitad (de temporada), necesitamos repuntar, no estamos lejos del cuarto ni del tercero, estamos peleando, matemáticamente quedan muchísimos juegos para poder lograr el objetivo de pasar a playoffs”, dijo al término de la serie ganada ante Veracruz.

La clave para lo que están consiguiendo son los cambios que ha hecho el equipo incluso antes que Rivera tomara las riendas del equipo.

“Tenemos el equipo, se está formando uno bueno, uno ganador, y eso es lo que vamos a esperar de la segunda vuelta, un equipo que empiece a ganar”.

¿Qué tanto puede afectar la presión para lo que viene?

“No debería pero puede afectar, la mayoría de los jugadores tienen la madurez suficiente para retomar las cosas y que no haya presión que tenemos que ganar y buscar las victorias a fuerza, vamos a tratar de que estén relajados, se diviertan y esperar los resultados que nos favorezcan”.

Mantendrá a lanzadores

Entre los aspectos que les ha faltado al equipo, hay una combinación de factores y no sólo la responsabilidad de los lanzadores, como el criticado relevista Matt Nevárez.

“En el picheo confío plenamente en ellos, tenemos un muy buen staff de abridores, los 5 son de calidad, el bullpen ha ido mejorando, la novena viene de menos a más, Villalobos está ahí, Gerardo Sánchez, toda la gente puede hacer el trabajo, confío que nuestro picheo que nos puede llevar a donde necesitamos”.

Del México-americano, justificó sus derrotas, asegurando que se quedará en el equipo por su calidad.

“Le tenemos plena confianza, si han visto los resultados, por alguna razón termina perdiendo el juego pero el trabajo había estado hecho, el trabajo que ha hecho es bueno, ha sido de calidad, pero siempre empieza por algún detallito”

“Entra cuando estamos arriba o empatado y son entradas que se necesita ser perfecto tanto a la defensiva como pichando, para mala suerte de él, por un error y le empatan el juego, pero ha hecho los picheos, son de calidad, ha estado tirando como queremos y sé que nos va a ayudar, tiene el respaldo sobre todo de nosotros, y espero que la afición también lo respalde porque es un muy buen elemento y nos va a ayudar más adelante”.