Hasta este jueves no se conocía la identidad del hombre asesinado y cuyo cuerpo decapitado fue arrojado en la colonia Villanueva la noche de martes para miércoles, y las autoridades hicieron públicas algunas características en busca de que alguien pueda reconocerlo.

Es el caso del cuerpo descubierto al amanecer de este miércoles en Ortiz Tirado y Río Conchos, de la colonia Villanueva, pero cuya cabeza no ha sido localizada y las autoridades no tienen idea de los rasgos faciales de la víctima.

Era un varón del que no hay estimación de la edad aún, de un metro y 65 centímetros de estatura, de complexión delgada y unos 70 kilogramos de peso.

Ante la desaparición de la cabeza y la imposibilidad de exhibir sus rasgos faciales, el Ministerio Público informó que, como única seña particular, fueron observadas en el cuerpo cicatrices en ambas rodillas.

VESTÍA

El cadáver tenía un pantalón en tela color beige, un cinturón con hebilla café, y calcetines cortos (tines) y negros con la leyenda “Candy”.

Fue asesinado de once puñaladas que le penetraron el tórax y el abdomen, según el dictamen de necropsia integrado a la carpeta de investigación.

Las autoridades investigadoras no hicieron alusión alguna a un pretendido mensaje que habría sido dejado en el lugar sobre el cadáver y hasta este jueves manifestaban que no se ha podido establecer la identidad de la víctima.