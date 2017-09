En la actualidad la droga que es más consumida por los leoneses es el cristal, crack y LCD, al ser de las más baratas pero también las más adictivas, indicó el presidente de la Asociación de Fuente de Acción Ciudadana, Juan García Hurtado.

El activista manifestó que los jóvenes inician con bebidas embriagantes y posteriormente con las drogas, principalmente con marihuana.

“Hoy en día la drogadicción es un problema que aqueja el país, y León no es la excepción, nuestros jóvenes están iniciándose en las drogas desde temprana edad, algunos incluso desde adolescentes o niños por lo que es preocupante”, lamentó.

Los miembros de dicha asociación hicieron un llamado a las autoridades municipales y del Estado para que atiendan esta problemática que está creciendo de manera exponencial en la sociedad.

“Faltan centros de rehabilitación ante la problemática que existe, los anexos han surgido pero cuentan con las condiciones para un tratamiento integral, y los jóvenes salen más dañados y resentidos con la sociedad“, apuntó.

DELINCUENCIA

Los activistas coincidieron en que una vez que los jóvenes son adictos están en el riesgo de llegar a ser delincuentes para conseguir recursos para la droga de la cual son dependientes.

“Los adictos comienzan a dejar sus trabajos por su necesidad de las sustancias toxicas, luego van vendiendo sus pertenencias y cuanto ya no tienen nada incluso su familia los ha abandonado comienzan a robar o a vender droga para seguir con su consumo“, manifestó.

CASO

Laura tiene un hijo con farmacodependencia de nombre Adán, en una plática le comentó que inicio a probar marihuana a los 15 años, luego siguió con otras drogas como cristal, crack, cocaína, pero a pesar de que ha perdido casi todo no ha reconocido que tiene un problema.

“Nunca me percaté de que se drogaba, era estudioso, tenía novia, amigos, pensé que estaba bien, y en una ocasión comenzó tuvo un parálisis en algunas partes del cuerpo por lo que lo llevé al médico, ahí fue donde me enteré que mi hijo era adicto, que ya había consumido varios tipos de drogas“ indicó.

La madre dijo que su hijo ha estado varia veces en la cárcel, tres ocasiones ha chocado casi al grado de matarse y no ha reaccionado.

“Nosotros queremos que los padres de familia tengamos una orientación de cómo tratar a un adicto porque la realidad es que no sabemos, no sabemos cómo enfrentar esta situación que está destruyendo a nuestros jóvenes y a las familias en general“, señaló.