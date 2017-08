El Senador Fernando Torres Graciano dijo estar bien posicionado como posible candidato del PAN a la gubernatura en el 2018.

Indicó que incluso comparado con el perfil del ex Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien tuvo una gran sobre exposición de imagen, sale favorecido en las encuestas.

“Por lo demás entusiasmado, la verdad me parece que sin haber estado expuesto al uso de recursos y la sobre exposición de todo, hemos logrado mantener un posicionamiento personal lo cual me da gusto (…) aquí lo que la gente tiene un enorme reconocimiento es al PAN”, dijo.

Torres Graciano, resaltó que si no tuviera buenos resultados no estaría luchando por llegar a una posible postulación.

“No voy a dar datos, porque esto es muy relativo y bueno cada quien habla de sus encuestas como quiere hablar y bueno a lo mejor habla hasta de cosas increíbles (…) estoy muy entusiasmado y hay una muy buena imagen y representación que hemos hecho en todo el estado y que por eso estamos en esto, si no tuviera yo esa posibilidad mínima, créanme que ya estaría en otro cosa, no estaría yo insistiendo en algo que no puede ser”, resaltó.

Destacó que el Partido Acción Nacional está muy bien evaluado por los guanajuatenses, situación que obliga a la institución a pensar muy bien en la definición de los perfiles que presentará a la sociedad.