Arranque de rehabilitación del acceso León-Silao

Llegamos a la meta de iniciar con la rehabilitación de los 6 accesos a la ciudad, con estas acciones se benefician a más familias que transitan por alguno de los bulevares y además se impulsa a que la conexión regional de León con otros municipios sea cada vez mejor.

En el mes de abril se inició con el acceso de Lagos de Moreno, después siguió el de San Felipe, Manuel Doblado, Cuerámaro, San Francisco del Rincón y hoy arrancamos con el acceso León- Silao.

La inversión aproximada en estos seis accesos es de alrededor 70 mil pesos provenientes de recurso municipal.

El Presidente Municipal, Héctor López Santillana refirió durante su mensaje, que con estas acciones se logrará mejorar la imagen de la ciudad, limpieza, orden y seguridad. Además de la reactivación de zonas colindantes y una dignificación del entorno, que ayudará a que las familias que viven en la periferia y comunidades rurales puedan trasladarse con mayor facilidad a su destino.

“Para nosotros bulevar Aeropuerto, representa el acceso a las oportunidades, poder entrar y salir con facilidad de nuestro municipio es acercarnos a la educación, al trabajo, ¿cuantos leoneses ya trabajan en el puerto interior?, miles de leoneses, es acercarnos al esparcimiento”, señaló el alcalde.

Para brindar mayor seguridad a los ciudadanos, se van a rehabilitar los pavimentos asfálticos abarcando el tramo de la terminación del puente del Distribuidor Vial Juan Pablo II al Puente Delta, se contempla además todo el señalamiento horizontal, así como la renivelación de pozos de visita y rejillas.

Se pretende también incorporar otras acciones que tienen que ver con el tema del alumbrado público, se colocará iluminación escénica en la Puerta Milenio y se modernizará a tipo LED el alumbrado del puente de Santa Ana del Conde.

El beneficio para la transformación de esta vialidad, no solamente será para la ciudad, es principalmente para las familias, con el objetivo de que con estas obras se sientan orgullosos del lugar de donde viven.

En ese sentido López Santillana detalló “¿Si perdemos el orgullo de ser leoneses, si no nos sentimos orgullos de nuestro municipio…¿’cómo lo vamos a cuidar?, nadie cuida lo que no ama, nadie cuida, lo que no siente propio, nadie cuida lo que considera ajeno, el espíritu de estas obras es volver a fortalecer el orgullo de ser leones”.

Añadió “Si no tenemos un motivo del cual sentirnos orgullosos de León, créanme que la sociedad se va a seguir descomponiendo y eso es lo que empieza a provocar un deterioro de nuestro municipio, eso es lo que va provocando paso a paso que nuestra ciudad se siga haciendo sucia y detrás de la suciedad, está la inseguridad, atrás del graffiti está la inseguridad, lo que queremos los leoneses es volver a vivir con tranquilidad”.

Esta obra se realiza con una inversión total de casi 15 millones de pesos de recurso municipal y se tiene contemplado su conclusión para el mes de octubre del año en curso.

El mandatario municipal también refirió que con estas obras se abona a la seguridad, se generan empleos para los leoneses, se recupera la confianza y se mejora la calidad de vida de los habitantes, y para poder mantener estos objetivos debe de existir y prevalecer una cultura y un respeto hacia estos trabajos.

“Queremos que esta vialidad sea un símbolo de respeto a las personas, ¿cómo vamos lograr eso?, van a tener muchos señalamientos para darle preferencia a las personas, queremos a volver a recuperar el ‘alto’ y ‘ceda el paso’, queremos volver a recuperar esas pequeñas grandes normas de cortesía entre nosotros, que nos permitan tener una comunidad mejor integrada”, subrayó López Santillana.

En el arranque de estas obras también estuvieron presentes Carlos Cortés Galván, Director General de Obra Pública Municipal, Alejandra Gutiérrez, Diputada Federal, Enrique Dorantes,

Presidente del Consejo Ciudadano de Contraloría Social, Marisol Ruenes, Presidenta de AMMJE, representantes del Colegio de Arquitectos.