Ignacio Velázquez Loza

El ayuntamiento aprobó por mayoría que el alcalde Héctor López Santillana rinda ante la ciudadanía el segundo informe de gobierno de la administración municipal de León el 5 de septiembre en el Teatro del Bicentenario a las 10:00 horas.

Los regidores priistas, Salvador Ramírez Argote y Norma Patricia López Zúñiga, votaron en contra por considerar que el segundo informe está lleno de incongruencias y de retórica más que de hechos reales, carente de políticas sociales.

Salvador Ramírez Argote pidió que no haya tanto acarreo de gente, de señoras que traen a sus niños desde colonias y comunidades en camiones proporcionados por autoridades municipales.

Además de que no sea un segundo informe tan largo, lleno de tantas cifras y palabras que no concuerdan con la realidad de los hechos en obras y servicios y programas municipales.

PETICIÓN

Propuso que se le pida al gobernador que no aproveche para dar también su informe como en años anteriores, porque es una falta de respeto para los ciudadanos.

Al respecto, el alcalde Héctor López Santillana aclaró que se tendrá mucho cuidado para que el informe sea abierto a los ciudadanos con representación de todos los sectores y que ellos mismos son los que se organizan para acudir porque el municipio no les aporta camiones, no acarrea a nadie.

Por su parte, el regidor panista Salvador Sánchez Romero, cuestionó a Ramírez Argote que cómo es posible que se hable de acarreo si su partido, el PRI, históricamente es el principal que realiza el acarreo.

Le refutó Ramírez Argote: “qué bien aprendió el PAN al PRI en el acarreo de ciudadanos al informe y eventos, sólo que usted piensa como panista cuando debe pensar como representante ciudadano”.

DESIGNACIÓN

En la sesión del ayuntamiento se efectuó la designación de las Comisiones Especiales que participarán en el Segundo Informe de Gobierno para recibir a los invitados especiales de los tres poderes del estado.

Por otra parte, en la misma sesión, el Tesorero Municipal, Gilberto Enríquez Sánchez presentó los estados financieros correspondientes al mes de julio de este año.

Asimismo se aprobó por unanimidad la iniciativa que modifica la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato y sus municipios.

De igual manera los ediles aprobaron las iniciativas de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombre del Estado de Guanajuato.

Así como también el ayuntamiento aprobó la solicitud al Ejecutivo Estatal para que la Feria Estatal de León se declare como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Guanajuato.