El secretario del Ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez, expresó que es muy respetable la decisión del Comité de Adquisiciones de solicitar un nuevo avalúo sobre el terreno del Bosque de Campiña.

La propuesta de convenio es la permuta de 31 mil metros cuadrados de un terreno que se ubica en el Bosque de Campiña por los 9 mil 924 metros cuadrados del Parque Metropolitano pertenecientes al empresario Óscar Ramírez.

“Lo único que pidieron los integrantes del Ayuntamiento es una opinión más respecto de la evaluación del terreno, lo cual es muy respetable”, indicó Felipe de Jesús López Gómez.

Hasta que se cuente con el nuevo avalúo, los miembros del Comité de Adquisiciones decidirán la viabilidad de la permuta si procede o no y en su caso hacer la propuesta ante el pleno del Ayuntamiento.

Mientras tanto la posibilidad de la expropiación del terreno del Parque Metropolitano sigue su proceso ante las autoridades estatales.

Por otra parte, el secretario del Ayuntamiento, indicó que el contrato para el Fideicomiso de Seguridad Pública, ya está aprobado, pero condicionado a aparejar las aportaciones económicas.

Expuso que en este caso el Gobierno del estado es solamente aportante de recursos económicos, no es fideicomitente, como lo cuestionan miembros de la Comisión de Gobierno y Hacienda.

— ¿Por qué no es fideicomitente?

— Porque la seguridad pública es municipal, en este caso del Fideicomiso de Seguridad de León.

De acuerdo con el Gobierno del estado su aportación económica para el Fideicomiso es de 12.5 millones de pesos, en este año, no se define aún cómo o en qué cantidades lo hará ni en cuántos periodos.

GRAN APUESTA

Mientras que el Gobierno municipal también aportará 12.5 millones de pesos en este año, que se apareja con la cantidad del gobierno estatal.

En cuanto a la cantidad de dinero que aportará la Iniciativa Privada, serán los propios miembros de las organizaciones sociales quienes lo definirán, no se les impone ni establece una cantidad.