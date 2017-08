La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, Maru Carreño de Márquez, anunció la Jornada de Cirugías Gratuitas para niñas, niños y adolescentes para atender patologías, se espera realizar más de 250 en la entidad, del 9 al 13 de octubre.

Las Jornadas de Cirugías, destacó, se realizan en colaboración con la organización “Mercy Outreach Surgical Team”, con el objetivo de de transformar la vida y crear condiciones igualitarias para el desarrollo social en niños con alteraciones congénitas, en forma digna, responsable y honesta.

Maru Carreño de Márquez indicó que la 3era. Edición de estas jornadas se efectúa gracias a la suma de esfuerzos entre dependencias estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil como: DIF León, Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato, Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, Clubes Rotarios de León.

Con las Jornadas de Cirugías Gratuitas, para niñas, niños y adolescentes, se busca atender a poco más de 12 patologías entre las que se encuentran: Secuela de Quemaduras, Frenillo Corto, Sindactilia, Criptorquidia, Polidactilia, Hidrocele, Hernia Inguinal, Hernia Umbilical, Lunares, Quiste del cordón y varicocele.

“Somos un equipo que queremos hacer la diferencia, porque cuando las cosas se hacen en equipo, se hacen más fuertes; esto es lo que queremos dar conocer a los guanajuatenses, porque somos más las personas que queremos el bien para los demás y estar más unidos”, enfatizó.

Por su parte, el alcalde Héctor López Santillana, expresó que “ahora más niños podrán volver a sonreír, no solamente por el tipo de cirugía sino por el respaldo, el hecho de que estas familias y estos niños sientan que no están solos, que tienen el respaldo de la sociedad y sus gobiernos”.

El Director General del DIF Estatal Guanajuato Alfonso Borja Pimentel, detalló que se tiene programado realizar hasta más de 250 cirugías en el Hospital de Especialidades Pediátrico de León , que es el municipio sede este año. Las cirugías estarán a cargo de médicos especializados de San Diego California.

Precisó que se va a integrar una lista única de beneficiarios para que se pueda cuidar y dar seguimiento puntual de cada uno de los pacientes, con el fin de garantizar que las niñas, niños y adolescentes se atiendan de la mejor manera y se evite duplicidad.

En los 46 municipios del estado, se socializa el programa, particularmente a través del personal de las áreas de trabajo social para que den a conocer la campaña de cada una de las patologías, indicó.

A su vez, el Secretario de Salud, Dr. Daniel Alberto Díaz Martínez, anunció que en el Hospital Pediátrico de León se tiene un módulo de información, en donde la gente interesada se pueden acercar para que sean orientados por el personal a cargo.

Los estudios que se realicen, la valoración inicial no tendrá ningún costo, dijo, lo que se busca es ayudar a las personas que necesitan la cirugía y que tengan la confianza de poder acudir al momento sin ninguna cita.

Mercy Outreach Surgical Team, es un grupo altruista que desde 1989 que tiene presencia en México, ha realizado más de 88 jornadas médicas en 15 Estados de la República. Durante 30 años han atendido a más de 13 mil 200 pacientes con especialidad en cirugía plástica, oftalmología y cirugía general.

El registro de las niñas, niños y adolescentes que requieren la cirugía, se registraran en los Sistemas DIF de los 46 municipios de la entidad, o en el DIF Estatal Guanajuato al teléfono: 01 473 735 33 00 ext. 4909.