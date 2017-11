Una pipa de gas estacionario cayó al río en el Camino del Tajo a Santa Ana el tratar de incorporarse al camino.

Este lunes por la mañana poco antes de las 9:00 horas, el conductor de una pipa de gas de la empresa Tomza, no logró esquivar la orilla del rio que se localiza sobre el camino, por lo que una parte de la pesada unidad con número económico 1075 de dicha empresa, quedó volando.

El hecho se registró justo en el tramo ubicado sobre el bulevar Timoteo Lozano y Tajo a Santa Ana, donde esta unidad cargada con gas licuado de petróleo o LP quedó semi volcada, con el neumático trasero del lado derecho al aire.

El chofer resultó ileso y salió por su propio pie de la pipa y mencionó que no alcanzo a maniobrar al dar la vuelta por lo que la llanta quedo volando, posteriormente la unidad se recosto sobre su lado izquierdo por el peso, por lo que quedó inclinada entre el camino y el río.

Un tramo del bulevar Aeropuerto y Timoteo Lozano fue cerrado por espacio de aproximadamente tres horas en lo que el vehículo fue removido por una grúa.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para verificar que no existiera ningún riesgo para la ciudadanía, sobre todo por una posible fuga de gas debido al movimiento y a la postura en que quedó el camión.

Mientras tanto Elementos de Policía y Tránsito Municipal se encargaron de acordonar la zona y dar fluidez al tráfico vehicular debido a este percance.

Minutos más tarde la pipa fue remolcada con el apoyo de una grúa para su resguardo.