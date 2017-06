Ciudadanos, comerciantes y automovilistas se dijeron agradecidos que Gobierno del Estado y el municipio de San Francisco del Rincón inviertan en la obra del bulevar el Maguey, el cual desde su punto de vista no quedo tan arriba del nivel que habían dicho.

Y es que de acuerdo a un habitante de esa zona de nombre Jesús Ortega, la Secretaría de Obra Pública habría planteado tener este acceso muy por encima del nivel de las casas.

OPINIONES

“Había escuchado que sería más de un metro, no quiero ni pensar como se metería el agua en época de lluvias por eso les pedimos que bajaran un poco”, dijo el entrevistado.

Además el hombre agradeció la disposición del Secretario Arturo Durán Miranda y del alcalde de San Pancho, Ysmael López García.

“Para que te hecho mentiras ahora si nos escucharon con eso del nivel y pues siempre se agradece que te tomen en cuenta”, detalló Jesús.

Por otro lado el conductor de un tráiler dijo que la forma como están haciendo la caída del agua es adecuada, ya que ahora si aprovecharon la pendiente que viene del libramiento sur hacía la carretera a Manuel Doblado.

“Ahora si dieron caída hacía el drenaje que se localiza cerca del camellón y es que deberías como le batallan por esto en otras partes”, comentó el trailero.

Otra conductora piensa que hacer las obras con concreto hidráulico en lugar de asfalto a la larga es mucho más benéfico, ya que con las lluvias y el peso de los camiones se daña.

Para evitar eso la constructora encargada de la obra tuvo la encomienda de poner más de 20 centímetros de concreto.

“Que bueno que ahora no pusieron concreto, porque con el tiempo se rompe, teníamos de ese antes y se le batallaba mucho”, finalizó Beatriz Juárez.