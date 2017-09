Los colonos del fraccionamiento Villa Sur se encuentran desesperados, pues debido a las obras que se efectúan cerca de su zona les cuesta un gran esfuerzo poder desplazarse fuera. Así lo denunció Alejandra Isabel Rangel, presidenta del comité de Colonos.

En entrevista, Rangel, quien lleva 2 meses en el cargo, apuntó que desde que comenzaron a hacerse las obras, no hubo acuerdo entre la gente que hacía la obra, pues prácticamente les cerraron el paso, y aunque la presidenta de colonos y sus vecinos se portan comprensivos y empáticos, pues saben que tienen que trabajar la gente de las obras y el personal seguir adelante, llega a ser muy molesto no tener fáciles accesos.

“Tardamos entre media hora y una hora, sin poder entrar ni salir. Prácticamente diario muchos llegamos tarde a nuestro trabajo, y a veces hasta los niños se quedan sin ir a la escuela, pues ya no llegan a tiempo”, se queja.

Por otro lado, un problema que se suma al “saco de peidritas” es la inseguridad en la ciudad, pues los colonos a veces deben caminar por la zona, con el peligro de ser asaltados.

Hay 154 casas en el fraccionamiento, y la gran mayoría están siendo afectados.

MISIVA

En una carta a este medio, los colonos, a nombre de Rangel, se quejaron que las autoridades no les hacen caso, pues ya se ha llamado a Protección Civil y su respuesta fue que tenían que enviar oficio y de 3 a 5 días tenemos respuesta.

“El motivo del reporte es que estamos acorralados por las obras que se realizan en tajo Santa Ana (siglo XXI) , hoy el paso por el rio estaba a su máxima capacidad y varios carros de forma arriesgada entraron a el para poder acceder al Tajo Santa Ana, un vecino reporto una ponchadura de una de sus llantas, y de forma arbitraria los encargados de la obra nos cierran los pasos y nos dejan incomunicados en el otro paso “provisional” un vecino de quedo atascado así como una delas maquinas que tienen en la construcción del bulevar el atraso de la obra nos ocasiona que el transporte urbano ya no llegue cerca de la parada oficial, y hay que recorrer un largo camino desde muy temprano esto nos ocasiona que varias vecinas sean victimas de acoso y de robos”, concluye la carta.