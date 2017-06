No, no son levantamanos.

Los munícipes del Ayuntamiento pasan por una tensa e intensa etapa de trabajo que se refleja entre comisiones, mesas especiales y responsabilidades alternas.

Hubo voces que acusaron el “letargo” de ciertos integrantes azules del cuerpo edilicio, que fueron ventilados como “levantamanos”; pero las jornadas de trabajo de las últimas semanas parecen acallar cualquier reclamo social.

Regidores como Federico Zermeño y José Luis Manrique Hernández están activos y reactivos en el tema de la Comisión Especial que analiza la reposición del fallo de la licitación del servicio de basura expedido en el año 2014 (entre otras comisiones).

Por parte de la oposición, los priistas Norma Patricia López Zúñiga y Salvador Ramírez Argote, han hecho eso, una férrea oposición con argumentos, señalamientos puntuales y con un minucioso trabajo de revisión de dictámenes de todos los temas.

Sergio Contreras Guerrero, del PVEM, es puntual en sus observaciones, siempre bien solventadas y fundamentadas, con un estricto apego a derecho y con el cuidado para no caer en una futura responsabilidad al momento de emitir un voto. Su presencia equilibra la pluralidad política.

El regidor Jesús Vázquez García, de extracción priista, abanderó la causa ciudadana y se puso a trabajar. De permanente entusiasmo, asiste a todos los eventos protocolarios, recorre comunidades rurales, impulsa el turismo en León y vive con pasión su esencia leonesa. Levanta la mano a favor del bienestar de Juan Pueblo.

Los síndicos Carlos Medina Plascencia y Luis Ernesto Ayala Torres juegan un papel de sobriedad política, ambos con experiencia como ex alcaldes.

Ese es, por ahora, el perfil del ayuntamiento leonés, habrá que esperar la faceta política que trae el 2018 para ver hacia donde se inclinan las manos levantadas.

Por lo pronto, ya se cuestionó en el Comité de Adquisiciones la compra de estufas ecológicas que, desde la óptica de Ramírez Argote, llevan la suspicacia política de “un recurso electorero”.

¿De plano, el pleno prepara obuses políticos para el próximo año electoral? Podría ser que sí, pero por lo pronto, ya no encuentran espacio de agenda para “respirar”.