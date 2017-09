Arrancó en la ciudad de Salamanca el Campeonato Nacional de Softbol Femenil de Segunda Fuerza 2017, donde la Liga León es representada por 14 peloteras.

Este torneo se juega del 6 al 9 de septiembre y la novena de Guanajuato B, es representada con jugadoras de los equipos Deportivo Flores, Abejas, Deportivo Reyes, Maxis, Cachorras, Cobras y Boston que juegan los fines de semana en la deportiva del Estado.

Las seleccionadas son: Andrea Guadalupe Flores, Lourdes Guadalupe Zermeño, Soledad Castillo, Daniela Elizabeth Zermeño, Rocío Adriana Cervantes, María Isabel Pérez, Anel Torres, Lizbeth Muñoz.

También. Regina López, Yolanda del Carmen Rocha, Ma. del Rosario López, Carolina Vázquez, Luisa Victoria Ramírez y Sofía Esperanza Ramírez.

La Selección de la Liga León que preside el ingeniero Pedro Medina, tuvieron algunos juegos de preparación previo a afrontar este torneo nacional y ahora conforman la Selección Guanajuato B, pues también está la Selección Guanajuato A que tiene como base a peloteras salmantinas.

Ayer se celebraron los primeros encuentros y Guanajuato B jugaba contra Guanajuato A, mientras que Baja California A se midió a Baja California Sur.

Para el jueves jugarán así: Guanajuato A Vs. Baja California Sur, Guanajuato B Vs Baja California B, Guanajuato B Vs. Baja California Sur y Baja California B Vs. Guanajuato A. El viernes sigue la fase regular y el sábado se definen las mejores.