La última encuesta que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en la medición de la pobreza, Guanajuato tiene 2 millones 490 mil pobres, 211 mil menos en pobreza extrema entre 2014 y 2016.

Aun con estas cifras y en comparación con otros estados en Guanajuato un total de 193 mil personas lograron salir de pobreza alimenticia y 211 mil de la pobreza extrema.

El secretario de Desarrollo Social y Humano en la entidad, Gerardo Morales Moncada, resaltó que Guanajuato subió al 5to lugar en el poder adquisitivo de las familias en los hogares, y esto se atribuye al crecimiento industrial que ha registrado la entidad por la llegada de empresas automotrices a la entidad, así como el sector turismo y la actividad agroalimentaria en la exportación.

“Los datos proporcionados por el Inegi y las estimaciones de la Secretaría, revelan que en Guanajuato se ha avanzado de manera sustancial en la cobertura de los derechos sociales, es decir, reducción de las carencias sociales que mide el Coneval: rezago educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios en la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación; e ingreso” refirió.

El funcionario estatal comentó que las cifras coinciden con la medición que ha hecho el gobierno del estado a través del Programa Impulso, con el cual se han dado grandes avances.

INVERSIÓN

Es importante mencionar que gobierno del estado ha dirigido a la fecha 5 mil 100 millones de pesos al Programa Impulso los últimos 2 años, con lo que se ha reducido la pobreza alimenticia principalmente.

En este sentido el titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, aseguró que Impulso no se trata de una estrategia electoral para obtener resultados sólo de corto plazo, si no que se pretende que estas acciones continúen en otras administraciones.

“De frente a un tema electoral lo quieren ver desde un paradigma, pero la realidad es que Impulso esta blindado en los temas electorales, y creo que sería un desperdicio que esta no se continúe en los próximas administraciones” manifestó.

Explicó que desde el 2015 se inició una estrategia y un diagnostico de los 350 polígonos de pobreza en el Estado que más lo requerían, donde se identificó la necesidad de 3 mil obras y acciones que se debían hacer principalmente en las zonas de alta marginación según el propio INEGI.

También se logró identificar las zonas que tenían riesgos en delincuencia y drogadicción, las cuales se están atendiendo a través del programa de Tejido Social.

CON CARENCIA

Las cifras del Coneval refieren que un 40 por ciento de la población en Guanajuato tienen algún tipo de carencia.

En el 2010 se registraron 2 millones 700 mil guanajuatenses en situación de pobreza y al cierre de 2016 se registraron 2 millones 490 mil.

Entre 2014 y 2016 la pobreza en Guanajuato; pasó de 46.6 a 42.4 por ciento, en el mismo periodo, la pobreza extrema disminuyó, y pasó de 5.5 a 4.4 por ciento.

Según los resultados de la encuesta en la entidad se registró un reducción en todas las carencias sociales entre 2014 y 2016.

En las que tienen que ver con el acceso a la seguridad social se presentó una disminución de 3.4 puntos porcentuales, seguida de la carencia alimentaria, la carencia por calidad y espacios en la vivienda y la carencia por acceso a los servicios de salud, con reducciones de 3.2, 2 y 2 puntos porcentuales, respectivamente.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, reconoció que en la adquisición de la vivienda hay una deuda pendiente, ya que es donde menos se impactó de manera positiva, al pasar de 9.6 a 7.7 puntos porcentuales.