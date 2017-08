León tiene a tiro de piedra a los primeros cinco lugares de la tabla de posiciones y esta noche va por los tres puntos ante Santos Laguna para acortar la desventaja en duelo por la fecha 7 del Apertura 2017.

El accionar de La Fiera no fue el mejor frente al Puebla, pero ganó para llegar a 7 puntos y ascender al onceavo lugar, y tiene muy cerca a Cruz Azul (10), Tigres (9), Pachuca (9), Toluca (9) y Necaxa (9), por lo que si se combinan resultados, se podría meter entre los 5 mejores.

Santos dirigido por José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, lleva 4 puntos y está en el fondo de la clasificación, junto con Chivas, pero si logra sorprender hoy en el estadio León, le dará alcance a los felinos y se meterán en la pelea.

Los pupilos de Javier Torrente llegan motivados, pues le pegaron al Puebla luego de 27 años que no lo hacían en la Angelópolis, y hoy buscan su primera victoria en casa.

El partido parece a modo, pues Santos, nunca, en sus 33 años de historia, ha podido doblegar a los Verdes en esta ciudad, además el accionar de los laguneros ha dejado muchas dudas e insistimos, los Esmeraldas llegan motivados.

El León cerró su preparación el viernes y se reportó listo. No se prevén ajustes y Torrente repetiría a los mismos que iniciaron a media semana en el Cuauhtémoc, incluidos Leonel López y Osvaldo Rodríguez que jugaron por Juan Cornejo y Burbano.

Pero Santos, aunque no ‘se ha hecho la cruz’ en el actual torneo, no deja de ser un rival de cuidado porque en ataque tienen a Julio Furch, al caboverdiano Djaniny Tavares y a Osvaldo Martínez, que si se compenetran, pueden ser un dolor de cabeza.