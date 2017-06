Los Fresnos, el fraccionamiento que lleva más de 15 años sin que se le presten servicios básicos, enfrenta un riesgo de salud pública ante el desborde de aguas residuales.

Al pedir el anonimato por temor a represalias por parte de las autoridades locales, los afectados expusieron que la problemática más reciente, agravada por la temporada de lluvias, es el congestionamiento de las tuberías sanitarias en la calle Ahuehuete; los conductos originales sólo fueron tapados en la calle con tierra por el fraccionador y algunos ya están rotos.

Cada una de las 12 calles cuenta con cerca de 40 viviendas, lo que representaría poco más de 150 habitantes.

Pese a sus súplicas señalan que funcionarios locales no ha atendido la petición de desazolvar la zona, toda vez que argumentan que se trata de un desarrollo habitacional que no ha sido entregado formalmente al Municipio. “Es nulo prácticamente el apoyo de Presidencia”, dicen.

SIN RESPUESTA

Lamentan: “Estamos yendo casi diario a pedir el apoyo pero no hay respuesta”. La mayoría de las viviendas fue vendida a través de créditos Infonavit. Sus propietarios pagan entre mil 500 y 2 mil 500 pesos mensuales.

Se requiere de la limpieza en el lugar, dicen. Únicamente se realizó limpieza en las ollas de la vialidad principal. “Dicen que todo lo que se necesite ya debe correr por nuestra cuenta”.

La presencia de agua de lluvia provoca que por la falta de pavimento, la tierra y arena se vaya a las coladeras atascando el flujo de las aguas residuales. Parte de los desechos del fraccionamiento desembocan en el río Silao y el resto, quedan expuestos en la parte trasera del fraccionamiento.

Ante la emergencia sanitaria los mismos aquejados cooperaron para construir registros de descarga. Tanto niños como los adultos mayores enfrentan enfermedades respiratorias.

DEFENSA

Defienden que cumplen con el pago de su impuesto predial, por lo que tienen derecho a gozar de la prestación de los servicios públicos esenciales. “Esto es lo urgente ahorita”.

Hace más de 15 años cada casa tuvo un costo promedio de 250 mil pesos, dinero que aún están pagando. “Es nuestro patrimonio; si cancelamos el crédito nos quitan la casa y ya no nos dan otro… tenemos que seguir con estas condiciones”, agregaron.