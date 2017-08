El secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, reveló que en la presente administración han sido cesados 120 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Ayer, en el marco de la celebración del Día del Bombero, realizada en las instalaciones de Protección Civil del Estado en el Guanajuato en Puerto Interior, aseguró que el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría ha determinado dar de baja a los 120 elementos bajo su gestión, aunque aclaró que la corporación es ejemplar.

“Cuando hay responsabilidad penal, nosotros mismos hemos presentado la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia; las fuerzas son una corporación ejemplar pero no estamos exentos de tener muy pocos elementos que traicionan la institución o propician fuga de información”, apuntó.

Explicó que hay mecanismos de control para detectar rápidamente cuando algún elemento comete una falta administrativa o penal, si la actuación del elemento es consecutiva de delito.

Municipios tienen responsabilidad de mejorar sus policías

Con respecto a los policías municipales que han sufrido daños en el cumplimiento de su deber, o incluso han padecido “levantones” o perdido la vida, el Secretario Alvar Cabeza de Vaca apuntó que están ocupados en atender esta situación, como es el caso de Salamanca, en donde se va a reforzar la estrategia de seguridad en coordinación con el municipio.

Se refirió al cuerpo que se encontró en el sur del estado y que se relacionó con la desaparición del elemento de tránsito de León y señaló que la Procuraduría General de Justicia ya investiga el caso. “No era un elemento, era un conductor de Uber hasta donde tengo conocimiento. Como todo homicidio, tendrá que ser investigado y esclarecido, para llevar a los responsables ante la justicia”.

“Hay estos eventos, pero también hay una respuesta de la autoridad estatal para llevar ante los jueces a quienes son responsables de la denuncia homicida”, y detalló que han sido detenidos alrededor de 169 asesinos.

Seguridad no es tarea exclusiva del Estado

También se refirió a la necesidad de que los municipios destinen más recursos al rubro de seguridad pública en especial que paguen mejores sueldos, corporaciones más unidas y con mejores prestaciones así como equipamiento.

“Hay que seguir consolidando la estrategia, pero también es la responsabilidad municipal, no sólo es exclusiva del Estado, existen muchos municipios, no voy a dar los nombres, donde la plantilla de policías es la misma desde hace 5 años y los sueldos son los mismos de hace 10”, señaló el secretario Cabeza de Vaca.

Desde su punto de vista se tienen que fortalecer las policías municipales en materia de dignificación y que tiene que ver con más y mejores prestaciones a las que hoy tienen porque la inseguridad es uno de los principales reclamos de los ciudadanos y se tienen que profesionalizar las corporaciones.

“Ser policía es una actividad de riesgo constante” y se tiene que fortalecer las instituciones porque mucha gente ya no quiere ser policía.

Guanajuato pasó del lugar 12 al 15 lugar nacional en homicidios

Por otra parte, explicó que al ver datos estadísticos, en el dato que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del corte a Julio, indica que han disminuido los homicidios en el contexto nacional.

En el caso de Guanajuato se pasó del lugar número 12 al 15, lo que refleja la disminución de homicidios en la entidad respecto al año anterior.